РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. Жителей Подольска 13 ноября приглашают в Подольский выставочный зал на открытие выставки картин «Лирика цвета», сообщают организаторы выставки.

На выставке «Лирика цвета» будут представлены работы Михаила и Виктории Бровкиных в стиле графика, живопись, ДПИ. Открытие состоится в 14:00, вход бесплатный.

В работах отражена лирика осени, тоска по ушедшему лету, изящество застывших архитектурных форм.

Подольский выставочный зал находится на проспекте Ленина, 113/62.