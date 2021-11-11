РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. Комиссия выявила грязь и немытые окна в подъездах многоквартирных домов на улице Магистральной в микрорайоне Львовский Подольска, сообщает теротдел администрации округа.

Сотрудники территориального отдела в микрорайоне Львовский администрации Подольска совместно с представителями управляющей компании ООО «Комтех» проверили уборку подъездов в многоквартирных домах №№3 и 5 на улице Магистральной. В ходе проверки особое внимание уделили качеству работ по сухой и влажной уборке, мытью стекол, подоконников и чистке почтовых ящиков.

В ходе обследования установили, что в подъездах домов уборку лестничных клеток проводят не в полном объеме. Нашли мелкий мусор, паутину, грязные окна. Не во всех подъездах висели графики уборки.

Управляющей организации указали на необходимость уборки мест общего пользования должным образом.

В случае некачественной или несвоевременной уборки подъездов многоквартирных домов нужно обратиться в управляющую организацию или на горячую линию комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Подольска: 8(496)755-57-93 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, 8(916)565-96-15 (круглосуточно).

Такие проверки будут проходить еженедельно.

Регоператор по обращению с ТКО Подольска взыщет почти 30 млн руб с недобросовестных УК>>