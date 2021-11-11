РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. Сотрудники ГИБДД ведут мониторинг дорожной обстановки в Подольске и несут службу в усиленном режиме из-за плохой погоды, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

По прогнозу синоптиков на территории Подмосковья в ближайшие сутки ожидается выпадение осадков в виде снега и понижение температуры воздуха. В связи со сложнейшими погодными условиями в регионе сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме и проводят работу по организации дорожного движения, в том числе по предотвращению аварийных ситуаций.

В настоящее время автоинспекторами ведется постоянный̆ мониторинг дорожной обстановки. Личный состав Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.

Автомобилистов Подольска просят учитывать сложные погодные условия и по возможности отказаться от управления транспортным средством, особенно на дальние расстояния. Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.