РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 ноя. Ремонт Егорьевского шоссе на участке со 2 по 5 км в городском округе Люберцы планируют завершить до 15 ноября, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Проверку заключительного этапа дорожных работ на данном отрезке провел член комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям, депутат от «Единой России» Дмитрий Дениско совместно с начальником управления дорожного хозяйства Люберец Олегом Шиховцевым и представителем ГБУ МО «Мосавтодор».

«Работы выполнены на площади 77 тыс. кв. м. Дорога сделана, к асфальтовому покрытию замечаний нет, но еще не нанесена разметка. При благоприятных погодных условиях ее сделают из термопластика, если вмешаются холода – нанесут краской по временной схеме», – сказал Дениско.

Он пояснил, что ремонт Егорьевского шоссе на участке от микрорайона Новокрасково до поворота на Томилино должен был завершиться в октябре.

«Подрядчик пояснил, что сроки сдвинулись по причине дефицита рабочей силы. Предстоит привести в порядок обочину и парковочные карманы – после укладки асфальта съезд на них стал неудобным. Егорьевское шоссе – одна из главных дорожных артерий в Люберцах. Депутатский контроль над данным участком дороги продолжится», – подытожил Дениско.