РИАМО - 11 ноя. По данным Центрабанка, рубль опустился по отношению к доллару, зато укрепился по отношению к европейской валюте, сообщает Федеральное агентство новостей.

Доллар вырос на 50,14 копейки и составил 71,20 рубля за единицу. Курс евро опустился на 13,18 копейки. Его цена составила 81,66 рубля.

Торги Московской биржи открылись укреплением курса и доллара, и евро. Стоимость американской валюты к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов поднялась на 7 копеек и составила 71,37 рубля. Биржевой курс евро вырос на 26 копеек, до 81,90 рубля.