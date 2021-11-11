РИАМО - 11 ноя. Несмотря на выпавший ночью снег, весь наземный транспорт Москвы работает исправно, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Системы отопления и климат-контроля в наземном транспорте работают исправно. Всесезонная резина помогает ездить при гололеде и снеге. Убирать снег готова снегоуборочная техника. В случае необходимости дороги посыпят реагентами и песком.

Также резина заменена на маршрутах коммерческих перевозчиков, часть из них перешла на зимнее расписание.

Кроме того, водители трамваев прошли подготовку по работе в зимних условиях. Перед выходом на маршруты проверяют все системы, чтобы в вагонах было тепло и комфортно.

Также специалисты следят за температурой на станциях Мосметро и при необходимости корректируют ее. Для сохранения тепла уже вернули 5 тыс. вторых вестибюльных дверей, которые сохраняют тепло, кондиционеры в вагонах переведены в «зимний режим» для комфорта пассажиров.

А в МЦД уже перевели на зимний режим системы вентиляции и климат-контроля, проверили обогрев лобовых стекол.