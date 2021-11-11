РИАМО - 11 ноя. Власти России не планируют вводить дополнительные ограничения по коронавирусу на федеральном уровне, сообщает Nation News.

Информацией об этом поделился представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также акцентировал внимание на том, что отмена ранее введенных мер, к числу которых относится и система QR-кодов, возможна только после окончания пандемии.

В России за минувшие сутки выявлено 40 759 новых случаев Covid-19. За это же время — 1 237 смертей, 33 156 выздоровевших.

Ранее сообщалось, что российские власти намерены внести два законопроекта о введении обязательных QR-кодов для посещения кафе, магазинов и поездок на транспорте. Нововведения будут действовать до июня 2022 года.

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