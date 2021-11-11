РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 ноя. Сдача последнего корпуса в проблемном жилом комплексе «Спасский мост» в подмосковном Красногорске запланирована на январь 2022 года, работы идут по графику, сообщается в Telegram-канале администрация городского округа.

Работы в последнем корпусе ЖК «Спасский мост» идут по графику. Депутат Мособлдумы, соинвестор компании ООО «Апельсин» Роман Володин проверил ход достройки дома в Павшинской пойме.

На объекте установлена система дымоудаления. Полностью завершено благоустройство. На проезжей части уложен асфальт. Организована экопарковка, выполнено озеленение, подготовлена основа под детскую площадку.

В течение 2 недель здесь оборудуют игровой комплекс и малые архитектурные формы.

Продолжаются работы по монтажу противопожарных и вентиляционных систем.

Сдача объекта планируется в январе 2022 года, после чего 378 участников долевого строительства смогут получить ключи от квартир.

Ключи дольщикам ЖК «Спасский мост» в Красногорске планируют вручить в начале 2022 г>>