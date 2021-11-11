РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 ноя. Минувшей ночью в Балашихе были задействованы 9 комбинированных машин и 30 единиц малогабаритной спецтехники для уборки дорожного покрытия от снега, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

По прогнозам синоптиков в четверг в Подмосковье продолжит идти дождь с мокрым снегом, местами может образоваться гололедица. Такая же погода с порывами ветра до 15 м/c ожидается в пятницу.

Комбинированные машины обрабатывают песко-соляной смесью высокоинтенсивные и потенциально опасные участки: мосты, крутые повороты, спуски и подъемы, а также в места социального притяжения и зоны торможения автомобилей. Спецтехника Мосавтодора обработала противогололедной смесью эстакады.

В Балашихе обеспечили круглосуточный мониторинг дорожной ситуации. В связи с продолжающимися осадками службы готовы оперативно реагировать на погодные условия.

Дорожные службы городского округа полностью готовы к зиме. В должном объеме закуплены противогололедные смеси. Вскоре к 15 комбинированным машинам, предназначенным для комплексной уборки дорог, закупят еще две, что позволит увеличить скорость выполняемой ими работы.

Водителей просят быть внимательнее и не выезжать на летней резине, соблюдать дистанцию на дороге, избегать резкого торможения, снижать скорость при приближении к перекресткам и пешеходным переходам.

Пешеходам необходимо переходить дорогу только в строго отведенных местах, а вне населенных пунктов стараться использовать на одежде светоотражатели.

Асфальт уложили на тротуаре по Центральной улице Балашихи>>