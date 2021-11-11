РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. Рабочие устранили провал люка на автодороге по улице Железнодорожной в Подольске по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска обратился на портал с просьбой отремонтировать провалившийся люк на Железнодорожной улице. Он добавил, что люк находится ниже уровня земли.

Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу провала люка на проезжей части автодороги по улице Железнодорожной и сообщает, что работы по устранению провала выполнены.