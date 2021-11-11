РИАМО - 11 ноя. Татарстан введет QR-коды для поездок на всех видах транспорта в республике, сообщает РИА Новости.

QR-коды будут внедрены в весь общественный транспорт – городской, пригородный и межмуниципальный. Проезд в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только с помощью QR-кода или справки о медотводе.

Проверку QR-кодов будут проводить перевозчики. В случае необходимости им будет предоставлена субсидия на покупку технических средств для проверки кодов.

На прошлой недели власти Татарстана сообщали о планах ввести новые меры ограничения на транспорте.

Ранее российский оперштаб по борьбе с коронавирусом заявил о разработке законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, а также в магазинах и кафе. Данная мера направлена на стабилизацию ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране.

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