РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска ЦНИИТОЧМАШ (входит в Госкорпорацию Ростех) провел ряд мероприятий в ходе месячника по гражданской обороне, системы связи и оповещения и состояние пожарной безопасности признано удовлетворительным, сообщает пресс-служба института.

Во время месячника по гражданской обороне сотрудники ЦНИИТОЧМАШ приняли участие во Всероссийской штабной тренировке по теме «Организация и ведение гражданской обороны на территории РФ». На территории института развернули пост радиационного и химического наблюдения. Провели специальную тренировку по эвакуации людей в случае возникновения пожара и срабатывании установок пожарной сигнализации в здании с массовым пребыванием людей.

Также уточнили план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обновили информационные уголки по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Провели курсовое обучение в соответствии с тематическим планом занятий с рабочими, служащими и нештатными формированиями гражданской обороны предприятия.

Успешно прошли проверку работоспособности системы связи и оповещения ЦНИИТОЧМАШ. Состояние пожарной безопасности при подготовке предприятия к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов признано удовлетворительным.

Начальник штаба ГО и ЧС ЦНИИТОЧМАШ Илья Блинов отметил, что месячник прошел в соответствии с планом основных мероприятий городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

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