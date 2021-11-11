РИАМО - 11 ноя. Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что введение обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов может оказаться фатальным для функционирования сферы общепита из-за падения посещаемости, сообщает РИА Новости.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом официально подтвердил разработку законопроектов об обязательных QR-кодах для проезда в транспорте, а также посещения кафе и магазинов. Их планируют внести на рассмотрение в Госдуму.

По словам Миронова, даже 20-процентное падение выручки в долгосрочном периоде для ресторана фатально. К примеру, если в регионе привито 35% людей, то каким образом ресторан будет вести деятельность при заполняемости в 35%, задается вопросом омбудсмен.

«Это не магазин — у одного человека есть QR-код, у другого нет, но один может сходить за двоих в магазин, а в ресторане за двоих не поешь», — сказал Миронов.

Омбудсмен подчеркнул, что пока не привито даже 50% населения, ресторан просто не сможет функционировать и будет работать в минус.

«Насколько ресторан готов в минус, откуда будут дотации, кто его будет финансировать — в этом вопрос», — заключил Миронов.

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