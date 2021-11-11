РИАМО - 11 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Серебряные Пруды Олегом Павлихиным. Глава региона подчеркнул необходимость привлечения инвесторов в муниципалитет и дальнейших перемен в округе, а также пожелал Павлихину успехов в конкурсе на второй срок. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Знаю, что 16 декабря у вас состоится совет депутатов. Если есть желание дальше работать, держать темп – желаю успехов. Вы продолжительное время работаете в своем родном округе и делаете это успешно. Несмотря на то, что в Серебряных Прудах многое уже сделали, всегда есть к чему стремиться – вопросы занятости, экономики, ЖКХ по-прежнему остаются важными. Прошу вас и дальше искать инвесторов, тех, кто готов вкладывать в современные предприятия. Для вашего округа это ключевая задача», - сказал Воробьев.

За 5 лет в Серебряных Прудах открыли 30 новых предприятий, создали свыше 300 новых рабочих мест. Успешно работают и готовы к расширению молочный завод и предприятие по выращиванию ягод «Серебряные сады».

В муниципалитете планируется открыть комплекс по производству полуфабрикатов и готовых блюд, а также перерабатывающий зерновой терминал. Суммарные инвестиции в эти проекты превысят 8 млрд рублей, производства дадут округу 800 рабочих мест.

Развитие образования и здравоохранения

Глава Серебряных Прудов Олег Павлихин сообщил, что школа в селе Мочилы, которую посещал губернатор в 2019 году, успешно работает.

«Благодаря правительству Московской области мы принимаем участие в программе капремонта школ. В Мочильской школе было отставание по срокам выполнения контракта, поэтому 1 сентября 2019 года детям не удалось пойти в школу. Губернатор дал поручение, и в течение месяца школа была доделана», - сказал Павлихин журналистам после встречи с Воробьевым.

Глава муниципалитета добавил, что система здравоохранения Серебряных Прудов справляется с нагрузкой в условиях новой волны пандемии коронавируса.

«Сейчас мы выявляем порядка 50 заболевших в неделю. «Красную» зону не открываем», - подчеркнул Павлихин.

По его словам, в рамках областной программы инфекционное отделение в округе было капитально отремонтировано. В Центральной районной больнице полностью заменили медицинское оборудование рентгенологического и реанимационного отделений, модернизировали оборудование в хирургическом отделении и клинико-диагностической лаборатории. Планируется провести капремонт 5-этажного терапевтического корпуса.