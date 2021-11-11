РИАМО - 11 ноя. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко сообщил, что выработавшая ресурс батарея смартфона является потенциальным источником серьезных проблем для пользователя.

Эксперт подчеркнул, что любая батарея – это химический элемент, который подвержен деградации. Емкость любого аккумулятора падает с годами. При этом батареи смартфонов не являются исключением в этом случае.

«Батареи в телефонах служат разное время, но они все теряют 20% своей емкости после первых 300 циклов зарядки и разрядки. Если заряжать телефон каждый день, то меньше чем через год батарея смартфона потеряет 20% своей емкости», – объяснил Кузьменко интервью радио Sputnik.

По его словам, чем старее батарея в гаджете, то более неприятные сюрпризы она может преподнести в будущем. К примеру, может произойти вздутие батареи, а эффект от этого может пойти на заднюю крышку или на экран в зависимости от устройства аппарата.

«Пользоваться таким телефоном не рекомендуется. Как поведет себя вздутая батарея, предсказать невозможно. Она может просто выйти из строя, а может и взорваться», – считает специалист.

Кузьменко предостерег пользователей старых телефонов и рекомендовал им менять батареи, выработавшие свой ресурс. Сделать это можно в любом специализированном сервисе.