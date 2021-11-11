РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 ноя. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 42 новых случая Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 8 637 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 2 617 случаев коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в Московской области подтверждено 550 460 случаев инфицирования коронавирусом. Скончалось 9 352 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 480 894 человека.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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