РИАМО - 11 ноя. Суд приговорил водителя рейсового автобуса Алишера Саломова, насмерть сбившего 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Химках в июне 2021 года, к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Вечером 15 июня на ул. 9 Мая Саломов нарушил правила дорожного движения и наехал на 10-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных повреждений ребенок погиб на месте.

Суд приговорил Саломова к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Видео момента наезда автобуса на ребенка в Химках>>