РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 ноя. В четверг вручили ключи от трехкомнатной квартиры многодетной семье Овчинниковых, ранее они проживали в однокомнатной квартире небольшой площади, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В Балашихе в 2021 году активно реализуется программа по «Улучшению жилищных условий отдельных категорий многодетных семей». Ее участниками становятся многодетные семьи, которые в установленном порядке признаются малоимущими.

Семья Овчинниковых уже третья семья округа, которая переехала по госпрограмме «Жилище». Она получила субсидию в размере 8 млн рублей. Ранее они проживали в однокомнатной квартире небольшой площади, а теперь будут жить в трехкомнатной.

Представители администрации городского округа при поддержке Общественной палаты Балашихи помогают семье с переездом: закупают необходимую технику и мебель.

Программа по «Улучшению жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» по государственной программе «Жилище» реализуется в Балашихе с 2017 года. Она направлена на повышение доступности жилья для населения и обеспечения безопасных и комфортных условий проживания в Московской области. Всего до конца текущего года в рамках данной программы переселят 4 многодетные малоимущие семьи округа за счет средств областного и городского бюджета.