РИАМО - 11 ноя. Представители Московской области могут принять участие во втором ежегодном международном открытом дистанционном конкурсе стран СНГ «В единстве мы сильны!», об этом сообщают организаторы мероприятия.

Творческий онлайн-конкурс организован региональной общественной организацией «Творческий союз работников культуры и искусств» и проводится в рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу».

Проведение конкурса приурочено ко Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября. Цель конкурса - способствовать единению братских народов.

Принять участие в творческом состязании могут все жители постсоветского пространства: одаренные дети, подростки, творческая молодежь, студенты, кадеты, военнослужащие, курсанты, творческие коллективы общественных организаций и госучреждений, поэты, авторы и исполнители.

Участниками могут стать как любители, так и профессионалы, работающие в следующих жанрах: авторское, поэтическое, вокальное, музыкально-инструментальное, хореографическое, исполнительское искусство.

Конкурс проводится по 9 номинациям: «Вокал», «Песни из репертуара Филиппа Киркорова», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное слово» (проза, поэзия, былины), «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Оригинальный жанр», «Разговорный жанр» (классический и юмористический).

Подать заявку на участие можно до 14 ноября на электронный адрес aragorn-studio@mail.ru. Подробную информацию по подаче заявки можно посмотреть на сайте.

Оценивать конкурсные работы будет профессиональное жюри со главе с народным артистом России Бедросом Киркоровым. Обладателя Гран-при и лауреатов конкурса «В единстве мы сильны!» определят 14 ноября. Победителям направят дипломы, призы и памятные подарки, все участники получат дипломы.