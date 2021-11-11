РИАМО - 11 ноя. В одноподъездном доме у центрального столичного ипподрома специалисты установили новое лифтовое оборудование с современными системами безопасности, сообщили РИАМО в Фонде капитального ремонта города Москвы.

Дом №7, к2 выполнен в форме башни и имеет всего один подъезд. Специалисты фонда заменили в нем все лифтовое оборудование. Работы завершили за 3 месяца.

Специалисты заменили подъемный механизм лифта, что позволило обеспечить более плавный и быстрый подъем и спуск кабины. Также был убран порог на входе, который вызывал дискомфорт и матерей с колясками и у лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Благодаря конструкции шахты удалось установить более крупный лифт: дверной проем стал шире на 800 мм. В кабине есть современное табло — его кнопки имеют шрифт Брайля, а номера этажей и направление движения подсвечиваются.

Кроме того, в лифте установлены телескопические двери со встроенной современной системой безопасности в виде инфракрасного контроля, который не дает створкам закрыться, если в проеме оказался человек или какой-либо предмет.