РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 ноя. Ранее судимый мужчина из подмосковной Балашихи украл электроинструменты и стройматериалы из подвала одного из домов округа, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестный похитил электроинструменты и стройматериалы из подвального помещения дома на улице Звездной. Сумма ущерба составила 78 тыс. рублей.

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 43-летний ранее судимый местный житель. Злоумышленник проник в помещение, подобрав ключи. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.