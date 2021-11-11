РИАМО - 11 ноя. Министерство имущественных отношений совместно с комитетом по конкурентной политике региона провели 6 торгов на аренду областной земли. Сумма платежей по ним составила более 31,6 млн рублей в год, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Землю под бизнес-проекты - от 10 до 60 соток участок - предоставили в аренду на 13 лет. Участки расположены в Дубне, Ступине, Павловском Посаде, Домодедове и Кашире.

«Арендаторам переданы земельные участки площадью порядка 2 га в 5 городских округах Подмосковья, которые они смогут использовать для размещения объектов социального, бытового, торгового назначения, разместить там магазин, гостиницу, точку общественного питания или объект дорожного сервиса», - рассказала министр имущественных региона Наталья Адигамова.

Три из них предназначены для обслуживания жилых домов, бытового и амбулаторного ветеринарного обслуживания, культурного развития, магазинов, общепита, гостиниц и т.д. Это земля по Хлебзаводскому переулку в Дубне (1 195 кв. м), участок на улице Колхозная в Ступине (5,2 тыс. кв. м) и в поселке Большие Дворы округа Павловский Посад (1,9 тыс. кв. м). За них предприниматели будут ежегодно платить по 8,15 млн рублей, 10,1 млн рублей и 603,3 тыс. рублей соответственно.

Еще 3 участка разрешено использовать под «Объекты дорожного сервиса». Это земля в районе поселка Михнево в Ступине (3413 квадратных метров), участок в селе Ям Домодедова (1833 квадратных метров) и деревни Колтово округа Кашира (6 тыс. квадратных метров). Их передали юридическому и физическому лицу за годовую плату в 818,6 тыс. рублей, 11 млн рублей и 939,6 тыс. рублей соответственно.

Больше информации о проводимых Комитетом по конкурентной политике Московской области торгах смотрите на портале ЕАСУЗ - easuz.mosreg.ru/torgi.