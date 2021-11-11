РИАМО - 11 ноя. Столичный суд арестовал преподавателя ВШЭ Евгения Золина, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетними, сообщает ТАСС.

Его будут держать под стражей 2 месяца, а потом могут посадить в тюрьму на 20 лет.

Известно, что в 2002 году Золин стал кандидатом физико-математических наук, а с 2009 года работал на кафедре математической логики и теории алгоритмов механико-математического факультета МГУ. В 2018 году он стал вести учебные занятия в ВШЭ.

По данными СМИ, мужчина обвиняется в насилии над девочками 6 и 11 лет.

Москвичка узнала, что ее изнасиловали, посмотрев порно в соцсетях>>