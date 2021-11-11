РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 ноя. С 22 по 26 ноября в Щелкове пройдет лагерь молодежного актива «Территория перемен», сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Участников ожидают интересные мастер-классы, увлекательные интеллектуальные квизы, творческие перфомансы, известные спикеры, новые знакомства и море позитивных эмоций. ЛМА — отличный старт для развития организационных и лидерских качеств, который дает все условия для самореализации и творческого роста молодежи.

Это седьмой ЛМА на базе центра «Юнармеец». Организатор проекта — МЦ «Навигатор». Для участия необходимо пройти собеседование, которое состоится 11 и 12 ноября в 16:00. Записаться на собеседование можно по телефону: 8(496)562-11-63.