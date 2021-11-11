РИАМО - 11 ноя. Пострадавшие дольщики в городском округе Кашира в Московской области смогут получить компенсацию начиная с 16 ноября, сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Генеральный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Константин Тимофеев уточнил, что с 16 ноября выплаты стартуют за один дом застройщика ООО «СтройГрад» по адресу: городской округ Кашира, с. п. Знаменское, п. Большое Руново, ул. Садовая, 13.

Прием будет проходить по предварительной записи. Записаться на удобные дату и время для подачи заявлений можно на официальном сайте Фонда по адресу: фонд214.рф или по телефону горячей линии: 8(800)700-72-14.

ООО «СтройГрад» планировал возвести один 4-этажный жилой дом в городском округе Кашира общей площадью 3,5 тыс. кв. м. На объекте было запроектировано 36 квартир. Однако застройщик не справился с обязательствами и был признан банкротом. В отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с законом №127-ФЗ (ч.1.1 ст. 23.1 214-ФЗ).

На основании результатов независимых экспертиз Фонд произвел расчеты размера возмещения и размера финансирования мероприятий по завершению строительства. Общая сумма возмещения составляет 74 млн рублей. Пострадавшими признаны 14 дольщиков.

При расчете сумм возмещения по каждому участнику строительства учитываются следующие параметры: площадь квартиры (не более 120 кв. м), рыночная стоимость (или стоимость по ДДУ – какая больше), процент оплаты по договору с застройщиком и доля в праве собственности.