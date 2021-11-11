РИАМО - 11 ноя. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург положительно оценил идею российских властей о введении QR-кодов в кафе и транспорте, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что российские власти намерены внести два законопроекта о введении обязательных QR-кодов для посещения кафе, магазинов и поездок на транспорте. Нововведения будут действовать до июня 2022 года.

«Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно», — сказал он.

Помимо этого, Гинцбург напомнил о необходимости бороться с сайтами, на которых продают фальшивые сертификаты о вакцинации против коронавируса.

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