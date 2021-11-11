РИАМО - 11 ноя. Пробки в 7 баллов из 10 возможных образовались на дорогах столицы днем в четверг. Согласно прогнозу, плотность движения достигнет 8 баллов к 18 часам вечера, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Наибольшие затруднения в движении наблюдаются в центре столицы. Заторы отмечены на улицах Крымский Вал, Большая Якиманка и Пятницкая, а также на Кутузовском проспекте и Смоленском бульваре.

Кроме того, значительно затруднено движение на Беговой улице, проспекте Мира, Рождественском бульваре. Крупные пробки образовались на дорогах возле станций метро «Сретенский бульвар», «Красные ворота», «Сухаревская» и «Киевская».

Ожидается, что к 18 часам вечера плотность движения составит 8 баллов, а затем снова спадет до 7 баллов в 20 часов.