РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 ноя. В микрорайоне Заря Балашихи по просьбе жителей частично заменили бордюрный камень и заасфальтировали тротуар, ведущий к железнодорожной станции, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Вместе с депутатами совета депутатов Балашихи Светланой Танановой и Вячеславом Крыловым Ефимов проверил качество проведенных работ.

«Вопрос асфальтирования тротуара по улице Центральной поднимали ветераны микрорайона этим летом. При содействии администрации Балашихи, местных депутатов работы были выполнены – заасфальтирован тротуар от фонтана к улице Московской, по которому жители Зари идут на железнодорожную станцию», – сказал Ефимов.

Он добавил, что в этом году в Балашихе по наказам жителей был выполнен целый ряд дополнительных мероприятий по асфальтированию тротуаров и народных троп. Поступающие предложения от горожан актуализируются и будут внесены в программы следующего года.

Председатель Объединенного совета ветеранов микрорайона Заря Алексей Дедов поблагодарил депутатов за проделанную работу, а также вышел с инициативой установки ограждения вокруг здания поликлиники №10 на улице Маршала Батицкого.

Парламентарий подчеркнул, что одним из вариантов решения данного вопроса может быть включение данного проекта в программу инициативного бюджетирования.