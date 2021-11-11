РИАМО - 11 ноя. В Раменском округе выявили и пресекли нарушение использования областных земель на площади почти 7 га, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Нарушение произошло при строительстве областной Центральной кольцевой автодороги. Там один из застройщиков использовал земельный участок площадью 12,5 га в районе деревни Малышево для размещения своих технических и трудовых ресурсов.

«Дорожно-строительная компания действовала на основании разрешения на размещение объектов и использовала более 6,8 га под производственно-складскую базу, что не могло не сказаться на земельном участке», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она уточнила, что по истечении срока использования участка пользователь должен был освободить участок и привести землю в порядок. Однако этого не случилось.

Нарушителю был выписан штраф и проведена с ним разъяснительная работа. После этого он привел земельный участок в надлежащее состояние.