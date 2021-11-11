РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. Комиссия не выявила нареканий в ремонте подъездов в двух домах на Молодежной улице Подольска, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники МКУ «Окружное хозяйство» 10 ноября провели встречу с жителями домов 1, 3 по улице Молодежной. В частности, проконтролировали качество выполнения ремонта подъездов в домах и уборки в них управляющей организацией «МУЖРП №4».

Выполнены работы по окраске стен и потолков, ремонт напольного покрытия, входных групп и козырьков, замена почтовых ящиков, осветительных приборов и деревянных оконных блоков. Жители выразили благодарность управляющей организации, претензий к качеству ремонта и уборки не имеют.

Горожанам рассказали о порядке проведения капитального ремонта общего имущества, о видах работ и о необходимости проведения общего собрания собственников. Также жители обратились к сотрудникам «МУЖРП №4» с просьбой довести информацию по вопросам содержания и ремонта домов. УК были даны указания устранить данные замечания, в ближайшее время вся актуальная информация будет размещена на информационных стендах.