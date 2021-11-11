РИАМО - 11 ноя. На подмосковном портале Госуслуг появился новый сервис по предварительной записи на технический осмотр транспортного средства. Сейчас в базе услуги есть 4 пилотных пункта, где его будут проводить, но список планируется расширить, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Пилотные пункты расположены в Дмитрове, Истре, Клину и Люберцах.

«Теперь автовладельцы Подмосковья – как физические, так и юридические лица – могут сэкономить силы и время при прохождении техосмотра, воспользовавшись новым сервисом по предварительной записи на ТО. Выбрать ближайший пункт можно онлайн на региональном портале госуслуг», - рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он напомнил, что ранее запись производилась по телефону, на сайте конкретной станции или пройти техосмотр можно было в порядке живой очереди. Теперь данные о времени и месте доступны в едином сервисе. Услугой могут воспользоваться владельцы легковых и грузовых автомобилей, автобусов, транспорта с прицепами и полуприцепами, тягачей, мотоциклов, мопедов.

Найти услугу можно на главной странице портала в разделе «Сервисы» (https://uslugi.mosreg.ru/mtdi/equeue). Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию транспортного средства, удобный пункт для прохождения техосмотра, дату и время, нажать кнопку «Зарезервировать». Далее система запросить регистрационный номер ТС и подтверждение.

Подтверждение записи придет на электронную почту, в письме также будет пин-код, который нужно будет назвать сотруднику пункта ТО.

Запись доступна на следующие 14 дней. Владельцы городских, междугородных, туристических автобусов – на дату не ранее чем через 5 рабочих дней.

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