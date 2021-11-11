РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 ноя. На территории Люберец с каждым годом увеличивается число природных пожаров, каждый из которых может привести к возникновению ЧС. В связи с этим в округе идет набор пожарных-добровольцев, сообщает пресс-служба Люберецкого ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас».

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности и оказанию помощи в тушении пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций Люберецкое ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» приглашает всех неравнодушных жителей вступать в ряды добровольных пожарных, так как их деятельность по первичному тушению пожаров помогает предотвратить дальнейшее распространение огня, а зачастую и ликвидировать пожар своими силами.

По всей территории России в добровольцы привлечены тысячи граждан, которые ответственно подходят к своим обязанностям, помогая профессиональным пожарным в их работе, проведении пропаганды правил пожарной безопасности, бесед с жителями, распространении агитматериалов, памяток. Особенно роль добровольных пожарных сложно переоценить в весенне-летний пожароопасный период, когда природные пожары угрожают населенным пунктам.

Для вступления в ряды добровольных пожарных необходимо быть совершеннолетним и предоставить: паспортные данные, заявление о принятии в добровольцы, согласие на обработку персональных данных, копию медицинской справки.

По всем вопросам можно обратиться в отдел кадров по адресу: Люберцы, ул. Кирова, д. 53. Задать вопросы можно по телефону: 8(905)595-70-19.