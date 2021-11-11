РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 ноя. Член фракции «Единой России» регионального парламента Игорь Коханый совместно с волонтерами штаба партии посетил 87-летнюю Зинаиду Раеву и активистов организации «Старшее поколение» в поселке Малаховка Люберец, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого отделения партии.

Зинаида Раева – член Совета ветеранов, Союза пенсионеров Подмосковья, возглавляла общественную организацию «Старшее поколение». С момента создания партии «Единая Россия» в 2001 году она является ее членом, несколько раз избиралась в исполком.

Старейшая жительница поселка озвучила депутату инициативы активной группы ветеранов, связанные с улучшением качества жизни в Малаховке. Одним из животрепещущих является вопрос коммуникаций для пожилых людей.

«Пожилым людям в такой сложный период пандемии очень не хватает обратной связи с миром, общения. Мы бы очень хотели получать поселковую и окружную газеты на дом, потому что самостоятельно сходить за прессой многим не под силу», – сказала Раева.

По словам Коханого, визит получился не только дружеским, но и рабочим.

«Были озвучены вопросы, решение которых требует моего личного участия. Некоторые из них возьмут на себя наши волонтеры. Это доставка газет по адресному перечню активистов «Старшего поколения» и их оповещение обо всех окружных и поселковых культурно-массовых мероприятиях», – отметил Коханый.