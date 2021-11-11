РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 ноя. Жителям городского округа Люберцы в декабре рекомендуют передать показания приборов учета в МособлЕИРЦ заблаговременно, сообщает пресс-служба администрации округа.

В декабре изменятся привычные сроки передачи показаний приборов учета и даты выпуска платежных документов МособлЕИРЦ. По традиции срок выпуска декабрьского ЕПД сдвигается на более ранний период для того, чтобы дать возможность жителям Московской области рассчитаться за коммунальные услуги до наступления Нового года.

Чтобы платежный документ был сформирован с учетом фактического объема потребленных ресурсов, МособлЕИРЦ рекомендует передать показания приборов учета с 1 по 12 декабря. Если показания будут переданы позже, плата за коммунальные услуги в декабре будет рассчитана по замещающей информации - среднемесячному потреблению либо нормативу. В следующем расчетном периоде, с учетом показаний, переданных в январе 2022 года, будет произведен перерасчет платы за декабрь 2021 года.

Передать показания приборов учета жители могут в личном кабинете на сайте www.мособлеирц.рф, в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн» и по телефонам контактного центра: 8(496)245-15-99 и 8(499)444-01-00 ежедневно с 08:00 до 22:00.