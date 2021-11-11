РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. В Подольске на бульваре Юности установили современный туалет с подогревом, датчиком движения на освещение, которым могут пользоваться маломобильные граждане, сообщает комитет по строительству и архитектуре администрации округа.

Одним из важных атрибутов комфортной городской жизни является туалетный модуль. Недавно такой объект появился на участке второго этапа благоустройства продолжения бульвара Юности.

Туалетным модулем могут одновременно пользоваться 2 человека. Одна из кабин оборудована для маломобильных групп населения. В модуле есть техническое помещение. Там будут поддерживать положительную температуру воздуха в период морозов. Туалетный модуль оборудован системами электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и освещения. По периметру разместят зеленые насаждения.

Светильники оснащены датчиками движения, предусмотрен источник света в техническом помещении.

Мероприятия по благоустройству территории с устройством пешеходной зоны на улице 50 лет ВЛКСМ проводят в соответствии с графиком.

Проект благоустройства бульвара предусматривает установку детских игровых площадок с современным прорезиненным покрытием, малых архитектурных форм, в том числе скамеек, урн, цветочниц. Также создадут парковочные места, обустроят велодорожки, замостят тротуары разноформатной плиткой, разобьют клумбы с цветами и уложат газоны. Кроме того, планируют сделать фонтан и установить топиарные фигуры.