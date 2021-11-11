РИАМО - 11 ноя. Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимир Круглый заявил, что введение обязательных QR-кодов в транспорте и магазинах является оправданной мерой в условиях пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

«Это абсолютно оправданная мера для защиты людей, которые не привиты и, соответственно, входят в группу риска. Защиты не только здоровья, но и их жизни», - сказал сенатор.

По словам политика, являющегося кандидатом медицинских наук, введение QR-кодов направлено исключительно на защиту жизни и здоровья граждан и не нарушает их права.

Круглый отметил, что даже вакцинированные люди могут быть носителями коронавируса, что представляет особую опасность для непривитых граждан, так как они наиболее уязвимы пред Covid-19.

Ранее стало известно, что российские власти намерены внести два законопроекта о введении обязательных QR-кодов для посещения кафе, магазинов и поездок на транспорте. Нововведения будут действовать до июня 2022 года.

При этом QR-коды не потребуются в общественном транспорте, продуктовых магазинах и аптеках.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>