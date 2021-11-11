РИАМО - 11 ноя. В Минцифры РФ рассказали, что на портал «Госуслуги» была совершена мощнейшая за всю историю сервиса кибератака, сообщает Федеральное агентство новостей.

Портал атаковали 10 ноября. Мощность атаки превысила 680 гигабит в секунду.

Также в четверг в мобильном приложении и на сайте «Госуслуг» случился сбой.

В частности, при входе в мобильное приложение сервиса горела кнопка «авторизация», и больше ничего не происходило. Невозможно было еще пользоваться сайтом госуслуг.