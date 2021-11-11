РИАМО - 11 ноя. В городе Орехово-Зуево началась проверка по информации СМИ, согласно которой мать оставила двоих детей в машине дальнобойщика и пропала. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Ранее в СМИ сообщили, что недалеко от Орехово-Зуева женщина из города Иваново обратилась к дальнобойщику с просьбой подвезти ее вместе с двумя детьми 8 и 3 лет до города. В пути она попросила сделать остановку, вышла из машины и не вернулась.

Начались следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Мать ищут. Также выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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