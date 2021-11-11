РИАМО - 11 ноя. За прошедшие сутки в Московской области выявили 2 617 случаев заражения коронавирусной инфекцией, наибольшее число заболевших официально зарегистрировали в Балашихе (264), Королеве (164), городском округе Пушкинский (136), Воскресенске (128), Люберцах (121), Красногорске (107) и Одинцовском округе (103), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

95 случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Серпухове, 91 – в Жуковском, 88 – в Истре, 81 – в Клину, 74 – в Химках, 72 – в Коломне, 66 – в Подольске, 63 – в Чехове, 62 – в Ступине, 59 – в Электростали, 56 – в Реутове, по 51 – в Домодедове и Зарайске, 49 – в Орехово-Зуевском округе, 43 – в Раменском округе, 42 – в Щелкове, 38 – в Дмитровском округе, по 37 – в Богородском округе и Солнечногорске.

31 – в Шаховской, по 29 – в Сергиево-Посадском округе и Луховицах, по 24 – в Ленинском округе, Ивантеевке и Лыткарине, по 23 – в Мытищах и Шатуре, 22 – в Наро-Фоминском округе, 21 – в Лобне, 20 – в Пущине, 18 – в Долгопрудном, по 16 – в Дзержинском и Павловском Посаде, по 14 – во Фрязине и Черноголовке, 13 – в Серебряных Прудах.

По 11 – в Волоколамском округе и Краснознаменске, 10 – в Егорьевске, по 7 – в Можайском округе и Лосино-Петровском, 6 – в Красноармейске, 5 – в Электрогорске, по 4 – в Рузском округе, Кашире и Озерах, 3 – в Бронницах, 2 – в Котельниках, по 1 – в Талдомском округе, Дубне, Лотошине и Звездном городке.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявили в Рошале, Протвине, Власихе и Молодежном.

С начала пандемии в Московской области выявлено 550 460 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 9 352 человека. Выздоровели и выписались 480 894 человека.

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