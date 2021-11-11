РИАМО - 11 ноя. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков сообщил, что полная отмена QR-кодов или других ограничительных мер возможна только после окончания пандемии, сообщает РИА Новости.

«Смотрите, отмена ограничений, отмена QR-кодов как таковых определенно… может последовать полная отмена… после того, как пандемия кончится», - сказал официальный представитель Кремля.

Он напомнил также, что иммунный порог нужно будет теперь все время поддерживать за счет ревакцинации.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России уровень коллективного иммунитета составляет 48,4%. Лидером среди регионов России является Подмосковье, где этот показатель составляет 67,3%.

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