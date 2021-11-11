РИАМО - 11 ноя. Арбитражный суд Москвы поддержал решение подмосковного УФАС о нарушении ЗАО «Балашихинская электросеть» закона о закупках, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС Подмосковья поступила жалоба на бездействие «Балашихинской электросети» в рамках проведения закупки. Конкурс предполагал поиск подрядчика для охраны здания ЗАО «БЭЛС», заказчиком выступала «Балашихинская электросеть». Обращение поступило от ООО «ЧОП «Барс-2000».

Рассмотрев жалобу, антимонопольная служба признала ее обоснованной и выдала «Балашихинской электросети» предписание, которое обязательно нужно исполнить. Заказчик с ним не согласился и обратился в суд.

Суд признал действия и предписание подмосковного УФАС законными.