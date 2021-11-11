РИАМО - 11 ноя. Уже более 1 млн электронных рецептов на льготные лекарства оформили врачи для жителей Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Возможность оформления рецептов в электронном виде появилась в Подмосковье в сентябре. За неделю сейчас оформляют порядка 100 тыс. таких рецептов.

«Жители оценили удобство сервиса, так как такой рецепт всегда под рукой и его невозможно потерять или испортить. На приеме его оформит врач, а пациенту нужно будет получить в аптеке лекарство», – сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Информация обо всех выданных рецептах сохраняется в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг. При желании пациенту может быть оформлена бумажная версия рецепта – по письменному заявлению.

Получить лекарство можно в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис». Для этого нужно назвать лишь свою фамилию и дату рождения, или номер полиса ОМС, или СНИЛС.