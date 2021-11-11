РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 ноя. На данный момент на территории Щелкова установлено и функционирует 2 244 видеокамеры программы «Безопасный регион», в 2022 году намечено увеличение количества видеокамер до 3 тыс., сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Все населенные пункты городского округа постепенно обеспечиваются видеонаблюдением. Особое внимание уделяется местам массового скопления граждан. Просматривать видеозаписи системы «Безопасный регион» могут сотрудники полиции, ФСБ, МЧС, а также специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы 112 в режиме онлайн.

Если в зоне обзора видеокамеры было совершено правонарушение или преступление, следует обратиться в ближайшее отделение полиции. В заявлении необходимо указать, что инцидент произошел в поле зрения видеокамеры системы «Безопасный регион». Сотрудник полиции будет обязан выгрузить соответствующую видеозапись из системы и приобщить ее к делу как доказательство.