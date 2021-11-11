РИАМО - 11 ноя. С 13 ноября в Москве начнут тестирование новой зарядной станции с обратным пантографом для зарядки электробусов. Об этом РИАМО сообщили в Дептрансе.

В рамках пилотного проекта столичный департамент транспорта совместно с институтом НАМИ начнет тестирование инновационной зарядной станции, которую установили в филиале Центральный. Для этого на 2-х электробусах разместили адаптированные контрактные рельсы, благодаря которым транспорт будет заряжаться от обратного пантографа.

Электротранспорт будет работать на маршруте №791. Обкатывать инновационную технологию планируют до февраля, чтобы проверить работу зарядки в условиях московской зимы. По результатам тестирования будут приняты дальнейшие решения о переходе на новый тип электрических зарядок.

«Москва станет первым в России городом, где начнется внедрение инновационной инфраструктуры электротранспорта. Такая технология, одобренная НАМИ, позволит заряжать любые виды грузового и коммерческого электротранспорта, которые можно будет использовать для городских нужд. Кроме того, перенос пантографа на зарядную станцию позволит в будущем сократить стоимость электробусов. Мэр Москвы поручил крайне внимательно протестировать разработку, после этого мы примем решение, внедрять ли эту технологию на постоянной основе или нет», – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Обратный пантограф обеспечивает контакт с электробусом по принципу «сверху вниз». Он размещается уже на мачте зарядной станции, а на крыше электробуса – контактные рельсы. Пантограф самостоятельно опускается на контактные рельсы на крыше электробуса и заряжает транспорт.

Инновационная технология позволит облегчить электробус и существенно снизить стоимость экотранспорта. Кроме того, технология предполагает использование двусторонней связи Wi-Fi.

В пресс-службе Дептранса отметили, что протокол взаимодействия электробуса и зарядной станции – это полностью отечественная разработка, которая делает парковку электробуса предсказуемой и позволяет водителям тратить меньше времени на зарядку электробуса, чем обычно.