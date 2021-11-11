РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. В Подольске вручили награды отличившимся сотрудникам управления МВД России по городскому округу ко Дню полиции, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«Сердечно поздравляю с праздником ветеранов и действующих сотрудников органов внутренних дел и желаю благополучия, крепкого здоровья и светлых событий!» - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что от добросовестной работы полицейских зависит стабильность общественно-политической обстановки и безопасность жителей крупной, промышленно и социально развитой территории.