РИАМО - 11 ноя. Компания Apple позволит пользователям получать доступ к данным умерших родственников, предназначенная для этого опция Digital Legacy уже готовится к внедрению, сообщает Федеральное агентство новостей.

Прежде людям приходилось преодолевать очень много сложностей, чтобы получить информацию. Из-за этого даже был зарегистрирован ряд судебных разбирательств.

Будущее обновление позволит пользователю самому выбрать людей, которым он доверяет информацию с гаджета.

Сейчас такая возможность предоставлена в бета-версии iOS 15.2, широкая аудитория сможет ей воспользоваться после запуска обновления системы.