РИАМО - 11 ноя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает безумной идеей возможное введение санкций Евросоюза в отношении «Аэрофлота» из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе, сообщает Nation News.

По его словам, Россия не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации с беженцами на границе Белоруссии и Польши.

РФ как и другие страны, пытается прилагать усилия к разрешению ситуации, а российская авиакомпания не принимает участия в перевозке мигрантов в Минск, подчеркнул Песков.

«Подобные безумные идеи (введение санкций в отношении «Аэрофлота» - ред.) живут лишь в подобных информационных вбросах», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в СМИ сообщили о том, что Евросоюз готовится ввести санкции против российской авиакомпании «Аэрофлот» и турецкой Turkish Airlines из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.