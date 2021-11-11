РИАМО - 11 ноя. Дошкольное учреждение, рассчитанное на 125 мест, появится в подмосковном Фрязине в 2023 году. Его построят за счет средств бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время проектирование детского сада завершено, заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации. Приступить к строительству планируется в начале 2022 года», - сказал глава регионального Минстроя Владимир Локтев.

Предполагается, что площадь двухэтажного здания составит 2,4 тыс. «квадратов». Детсад будет рассчитан на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Всего там создадут 6 групп.

На двух этажах детского сада комфортно разместятся кружковые и игровые помещения, медицинский блок, комнаты психолога и логопеда, музыкальный и спортивный залы.

Здание будет оснащено полноценным пищеблоком, что позволит организовать здоровое и разнообразное питание детей.

Во дворе детского сада разместят групповые площадки для игр и физкультурные площадки, а также хозяйственные объекты.

Учреждение планируют сдать в эксплуатацию в 4 квартале 2023 года.