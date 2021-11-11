РИАМО - 11 ноя. Расписание отправления и прибытия некоторых пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги изменится в ноябре в связи с проведением работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба МЖД.

12 и 15 ноября железнодорожники проведут замену стрелочных переводов на станции Авсюнино и на участке Черусти – Кривандино. В будние дни в дневные часы с 12 по 26 ноября пройдут ремонтно-путевые работы на участке Бронницы – Фаустово, а в ночные часы продолжат реконструкцию двухпутного железнодорожного моста длиной 72 м через реку Нерская на 76 км перегона Виноградово – Воскресенск.

В выходные, 20, 21, 27 и 28 ноября, произведут ремонт пути на участке Пески – Голутвин.

На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из графика.

МЖД рекомендует пассажирам ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».