РИАМО - 11 ноя. Страховой Дом ВСК провел исследование и выяснил, что при выборе каско россиян в первую очередь интересуют стоимость полиса, репутация страховой компании и состав страховой программы, сообщает пресс-служба ВСК.

Самыми распространенными рисками для включения в полис автострахования стали компенсация ущерба, полная гибель имущества и угон авто. Также востребованы опции ремонта лобового стекла и других деталей, возможность вызова аварийного комиссара и эвакуатора, скорость урегулирования ситуации. Именно повышение стандартов сервисного обслуживания - простота оформления и скорость урегулирования - может стать драйвером роста сегмента каско.

«Больше 60% наших клиентов отмечают, что им важна скорость урегулирования. Сейчас большую часть страховых услуг можно получить в режиме онлайн, более 65% клиентов ВСК пользуются дистанционными сервисами компании, а в сегменте каско 60% страховых случаев оформляются удаленно», - сказала член совета директоров, заместитель гендиректора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.